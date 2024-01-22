Malatya bugün dikkat Meteorolojik uyarı geldi

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI YAPILDI

Yağışların öğle saatlerine kadar Malatya’nın kuzey kesimleri; Kuluncak, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Genellikle yağmur, bin 200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile kar yağışı beklenen yerlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 9 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 8 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı 6 derece"