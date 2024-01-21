21 Oca 2024 - 23:30 - Gündem

Malatya’da kaç hak sahibi var? Kaç kişiye “red” cevabı verildi?

Malatya’da kura çekimlerine ilişkin beklentiler sürerken, kaç kişinin hak sahibi olduğu ve kaç kişinin “red” cevabı aldığı merak konusu oldu?