Malatya’da kura çekimlerine ilişkin beklentiler sürerken, kaç kişinin hak sahibi olduğu ve kaç kişinin “red” cevabı aldığı merak konusu oldu?
Malatya’da kaç hak sahibi var? Kaç kişiye “red” cevabı verildi? Tüm merak edilenlerin cevabını AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş verdi.
“İHALESİ YAPILMAYAN BİNA YOK”
Malatya’da 170 binin üzerinde bina bulunduğunu dile getiren Altuntaş,
“Bu binalarımızdan 46 bin 331 binamız acil, orta, yıkılacak binalarımız ve 131 bin bağımsız bölümümüzde aynı şekilde acil, orta, ağır, yıkık. Şu an ilimizin son durumu bu şekilde”
dedi.
AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş,
“Konut sayımız 14 bin, ticarethanemiz 17 bin 567 acil, orta ve yıkık durumda ve kaldırılan enkaz durumumuz da yüzde 99 civarında, 47 enkazımızda çalışma devam ediyor. Şu an ihalesi yapılmayan hiçbir binamız bulunmamakta”
ifadelerine yer verdi.
69 BİN 376 KİŞİ HAK SAHİBİ
Hak sahipliğine ilişkin ayrıntıları aktaran Altuntaş,
“En önemli konulardan birisi önümüzdeki günlerde kurası çekilmesi planlanan hak sahipliği durumu. Şu an Malatya genelimizde 69 bin 376 hak sahipliği kabul edilen vatandaşımız var. Şartları uymayan, aynı ilçe sınırları içerisinde ikinci konutu olan ve diğer koşulları sağlamayan 18 bin 958 ret var, ticarethane olarak da 8 bin kabulümüz, 5 bin 699 ret var”
sözlerine yer verdi.
Altuntaş,
“Güçlendirme için gerekli şart ve koşulları sağlayıp, belediyelere başvurup ruhsatlarını alan vatandaşlarımız bu ruhsatları ile birlikte AFAD’a gelip güçlendirme kredisinden de faydalanabiliyorlar”
sözlerini aktardı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.