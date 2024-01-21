Dev kaya parçaları araç üzerine düştü, maddi hasar meydana geldi

Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen heyelan, akşam saatlerinde 10. kilometrede gerçekleşti. Heyelan sonucunda büyük kaya parçaları, istinat duvarının üzerinden koparak karayoluna düştü.

Olayda, güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı bir araca dev taş parçaları çarptı, bu da araçta maddi hasara yol açtı.

Sürücü, aracına isabet eden taş parçaları nedeniyle durarak olayı yetkililere bildirdi. Kendi çabalarıyla aracını kriko yardımıyla kurtaran sürücü, daha fazla zarar görmemek için olay yerinden ayrıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.

Heyelanın yaşandığı bölüm, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak yetkililer, yolda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını belirtti. Ekipler, bölgedeki temizlik ve güvenlik çalışmalarına başladı. Heyelanın neden olduğu zararın tamir edilmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın detaylı incelemesi devam ederken, sürücülere dikkatli olmaları ve güzergah değişiklikleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı