Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da patlattıkları borudan tankere su doldurdular! Bunu da kimseye kaptırmadık!

Malatya’da yıkım yapan bir ekip yanlışlıkla su borusunu patlattı. Boşa akan suya kimse müdahale etmezken, ekiplerin bu borudan akan suyu, yıkımlarda su sıkmak üzere hazır bulunan tankere hortumla bağlaması ise dikkat çekti. İyi tarafından bakarsak (!) belki de en azından suyun boşa akmaması amaçlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18962995/malatyada-patlattiklari-borudan-tankere-su-doldurdular-bunu-da-kimseye-kaptirmadik

Eski Buğday Pazarı’nda yıkım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da bir değer daha yok oluyor. Depremlerden ağır hasar alan eski Buğday Pazarı’nda yıkım sürüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18962954/eski-bugday-pazarinda-yikim

AFAD Malatya: “Talimat bu şekilde” Kırsala malzeme yok!

Malatya’da depremden sonraki son duruma ilişkin ayrıntılı bilgiler veren AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, depremzedelere yapılan yardımları aktardı. Altuntaş’ın “Ayni bağış olarak 19 kalem temel yaşam malzemeleri toplu alan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza veriliyor, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir malzeme verilmiyor. Bakanlığımızdan gelen yazı ve talimat bu şekilde” ifadeleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18966496/afad-malatya-talimat-bu-sekilde-kirsala-malzeme-yok

Malatya’da şiddetli deprem!

Malatya’nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18967120/malatyada-siddetli-deprem

Malatya’da kura çekimleri ne zaman yapılacak? AFAD açıkladı

Malatya’da hak sahibi vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğine yönelik sorgulamalar yaparken AFAD’tan bir açıklama geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18968122/malatyada-kura-cekimleri-ne-zaman-yapilacak-afad-acikladi

Malatya’da yaşanan sarsıntıya uzman yorumu Kale’deki deprem 2020’nin artçısı

Malatya’nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan uzman isimler, bunun 24 Ocak 2020’deki 6.8’lik depreminin artçısı olduğunu ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18969662/malatyada-yasanan-sarsintiya-uzman-yorumu-kaledeki-deprem-2020nin-artcisi

“Malatya’nın bu haline tahammülüm kalmadı” O isim Malatya’da bağımsız aday oldu

Yerel seçime giden süreçte AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklasa da muhalefetten hala herhangi bir açıklama gelmedi. Buna karşın bazı isimler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak için herhangi bir partiye mensup olmadan bağımsız olarak seçim yarışına girmeyi düşünüyor. O isimlerden biri de akademisyen Prof. Dr. İbrahim Gezer oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18968669/malatyanin-bu-haline-tahammulum-kalmadi-o-isim-malatyada-bagimsiz-aday-oldu