21 Oca 2024 - 22:06- Gündem G:

Malatya’da yaşanan sarsıntıya uzman yorumu Kale’deki deprem 2020’nin artçısı

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Malatya’nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan uzman isimler, bunun 24 Ocak 2020’deki 6.8’lik depreminin artçısı olduğunu ifade etti.

Malatya’da yaşanan sarsıntıya uzman yorumu Kale’deki deprem 2020’nin artçısı mask
Malatya’da yaşanan sarsıntıya uzman yorumu Kale’deki deprem 2020’nin artçısı
Malatya’da yaşanan sarsıntıya uzman yorumu Kale’deki deprem 2020’nin artçısı
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Malatya’nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan uzman isimler, bunun 24 Ocak 2020’deki 6.8’lik depreminin artçısı olduğunu ifade etti.

AFAD verilerine göre, saat 15.41’de Malatya Kale merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Kale Yenidamlar merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak bildirildi.

Bu bağlamda depreme ilişkin konuşan emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Bugün Yenidamlar (Kale) yakınında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem DAF'a paralel kısa bir fay üzerinde oldu. Sivrice depreminin artçısıdır. Korkmayın”

ifadelerine yer verdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise,

“Malatya Kale’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun”

sözlerini aktardı.

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21 Oca 2024 - 22:06 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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