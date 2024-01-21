Traktör ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile traktör çarpıştı. Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olaya dair edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametine seyir halinde olan Ahmet Ö. yönetimindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku yol ortasına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Y.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö., hemen Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ürgüp-Nevşehir karayolu, römorkun yol ortasından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyu, kazanın detayları ve yaralıların sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı