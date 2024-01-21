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Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Rizespor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve koşu çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor, 23 Ocak Salı günü deplasmanda Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig, Hatayspor, maç, hazırlık, spor

21 Oca 2024 - 20:58 - Spor

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