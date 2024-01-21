Büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Samsun'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:
1.343 adet sentetik ecza
193,91 gram esrar
43,15 gram metamfetamin
82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai)
8,10 gram kokain
5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı
55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp toplamda 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki bu operasyonlar, şehirdeki güvenlik birimlerinin suçla etkin bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.