Büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Samsun'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

1.343 adet sentetik ecza

193,91 gram esrar

43,15 gram metamfetamin

82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai)

8,10 gram kokain

5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı

55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp toplamda 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki bu operasyonlar, şehirdeki güvenlik birimlerinin suçla etkin bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı