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Büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

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Samsun'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi.

Büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı mask
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Samsun'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

1.343 adet sentetik ecza
193,91 gram esrar
43,15 gram metamfetamin
82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai)
8,10 gram kokain
5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı
55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp toplamda 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki bu operasyonlar, şehirdeki güvenlik birimlerinin suçla etkin bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, uyuşturucu ile mücadele, operasyon, gözaltı, soruşturma

21 Oca 2024 - 19:14 - Gündem

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