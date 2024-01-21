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Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında gerçekleşen patlamada, kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorun nedeniyle 1'i ağır, 2 işçi yaralandı. Olayın akşam saatlerinde meydana geldiği bildirildi.

Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı mask
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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında gerçekleşen patlamada, kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorun nedeniyle 1'i ağır, 2 işçi yaralandı. Olayın akşam saatlerinde meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çeşitli hastanelere sevk etti. Y.A. (28) adlı işçi ağır yaralanırken, S.S. (30) isimli işçi hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatan itfaiye ekipleri, patlamanın nedenlerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyu, olayın gelişmelerini yakından takip etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Oca 2024 - 19:11 - Gündem

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