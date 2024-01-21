“Malatya’nın bu haline tahammülüm kalmadı” O isim Malatya’da bağımsız aday oldu

Malatyalı vatandaşlarla dün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Gezer, bağımsız adaylığını açıklayarak, yol haritası ve gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

“UMUDA YASLANMAYI UNUTTUK”

Malatya’nın potansiyel olarak kaynakları itibari ile hem Türkiye ortalamasının hem de dünya ortalamasının üstünde bir şehir olduğunu kaydeden Gezer,

“Malatya olarak medeniyetlere merkezlik yapan biziz, Roma ve Bizans’a kafa tutan biziz, Battalgazileri, Niyazi Mısri ve Somuncu Babaları, İnönü, Özal ve Hamido, Fahri Kayahan, Ahmet Kaya ve Kemal Sunal’ları yetiştiren biziz. Ortalamanın üzerinde tarım arazilerimiz var. Dünyanın birçok yerinde altın elma olarak bilinen kayısı bizde. Her biri birbirinde güzel ilçeler bizde. Malatya potansiyel olarak kaynakları itibari ile hem Türkiye ortalamasının hem de dünya ortalamasının üstünde bir şehir; ama ne yazık ki yaşam standardı, refah düzeyi ve gelir düzeyi olarak hemen hemen her açıdan hem Türkiye ortalamasının hem de dünya ortalamasının altında. Bu kader olmamalı. Bunu üzerine hepimizin kafa yorması gerekiyor. Malatya ve Malatyalılar olarak uzun bir süredir büyük düşünmeyi, hayal kurmayı, umuda yaslanmayı unuttuk”

şeklinde konuştu.

“ÜZERİNİ SULAR, SELLER BASIYOR”

Malatya’nın son yıllarda Türkiye’de en hızlı yoksullaşan 5 şehirden biri olduğunu dile getiren Gezer,

“Malatyalı olmak demek rol aldığı her filminde döneminin iktidarlarını eleştiren yerden yere vuran hicveden hemşehrimiz ülkemizin gülen yüzü Kemal Sunal’ın o iyi niyetinden, o güzel gülüşünden hisse almış olmak demektir. Malatya potansiyel ve kaynakları itibari ile Türkiye’nin de, dünyanın da ortalamasının üstünde bir şehir ama maalesef refah ve gelir düzeyi olarak Türkiye ve dünya ortalamasının altında. Şehrimiz son yıllarda ülkemizin en hızlı yoksullaşan 5 şehrinden birisi. Daha çok oy vererek daha çok hizmet almıyoruz. Sürekli sorgulamadan oy verdiğimiz için çantada keklik olarak görülüyor ve ihmal edilmemize yol açıyoruz. İtiraz etmediğimiz içindir ki son yıllarda ülkemizde birçok şehre ihtisas üniversiteleri açılırken bizde var olan üniversite 2’ye bölünerek ortaya karışık bir üniversite çıktı. Gerektiğinde itiraz etmediğimiz içindir ki neredeyse çevresinde çevre yolu olmayan tek il haline geldik. Yeterince itiraz etmeyi unuttuğumuz içindir ki bazı illerde atılan temellerin üzerine 6 ayda koca binalar dikilirken bizde atılan temeller yerlerinde unutuluyor, üzerini seller, sular basıyor”

ifadelerine yer verdi.

“KENTSEL VİZYONU OLMAYAN BİR ŞEHİR”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olmaya neden karar verdiğini açıklayan Gezer,

“Her seferinde aynı akıbeti yaşıyoruz. Kardeşlerim şehir olarak bu kadar ihmal edilmekten yorulmadık mı? Bu kadar görmezden gelinmekten bıkmadık mı? Her seferinde aynı vaatlerle kandırılmaktan usanmadık mı? Bu şehrin bir iki istisna hariç çalışmayan, üretmeyen, şehre bir şey katmayan, insamıza bir şey kazandırmayan, doğrusu ne yapacağını da bilmeyen dar bir siyasi kadro elinde oradan oraya sürüklenmesine tahammülüm kalmadı ve işte bu yüzden 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olmaya karar verdim. Bağımsız aday oldum çünkü hangi partiden olursa olsun bütün insanlarımızla birlikte çalışmak istiyorum. Hayatımın her aşamasında olduğu gibi bundan sonrada hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün insanlarımızla birlikte yürümek istiyorum. Bu şehri bütün insanlarımızla birlikte ayağa kaldırmak istiyorum. Geldiğimiz ilk günden itibaren Malatya’nın kentsel vizyonunu belirleyeceğiz, Malatya bugün ki hali ile kentsel vizyonu olmayan bir şehir”

diye konuştu.

“İŞ MAKİNELERİ KONTAK KAPATMAYACAK”

Hayatı boyunca makam aracı kullanmadığını ve bundan sonra da kullanmayacağını söyleyen Gezer,

“Malatya tekrar büyük düşünmeye başlayacak. Yol, asfalt, kaldırım belediyeciliğinden çıkıp bambaşka bir 21. Yüzyıl belediyeciliğine yelken açacağız, Malatya izleyen bir şehir değil izlenen bir şehir olacak. Yönetilen değil yöneten bir şehir olacak. Buradan söz veriyorum biz görev almamız halinde ana kadromuzda 15-16 saat çalışmayı göze almayan arkadaşlar A takımımızda olmayacak. Malatya yakın tarihinde böyle bir çalışma temposuna şahit olmayacak, akşam olduğunda iş makineleri kontak kapatmayacak bu kadar sorunu olan bir şehrin iş makineleri akşam kontak kapatamaz. Makam aracı saltanatına son vereceğiz, hayatım boyunca makam aracı kullanmadım bundan sonra da kullanmayacağım. On binlerce insan başını sokacak bir ev beklerken Büyükşehir Belediyesi bu soruna kayıtsız kalamaz. Malatya’yı, Malatya ray dediğimiz hafif raylı ulaşım sistemine kavuşturacağız. Malatya’nın geleceğinin kurtaracak projelerden birisi bu. Bunu başaramadıkça Malatya’nın sorunlarını çözemeyiz”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi