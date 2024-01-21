Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Malatya’da, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, 14.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. idaresindeki AZ 115 plakalı minibüs ile V.Ö. yönetimindeki 08 AZ 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.