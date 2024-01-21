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8 yaşındaki çocuk yaralandı

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Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

8 yaşındaki çocuk yaralandı mask
8 yaşındaki çocuk yaralandı
8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Malatya’da, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. idaresindeki AZ 115 plakalı minibüs ile V.Ö. yönetimindeki 08 AZ 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Oca 2024 - 18:24 Malatya- Asayiş

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