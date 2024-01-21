Taştepe’de kanlı kavga! Tartıştığı şahsı sırtından vurdu

Malatya’da, tartıştığı bir kişi tarafından sırtında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahsı vuran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emsal Sokak’ta henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan M.İ. ile M.Y. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. silahla M.Y.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sırtına kurşun isabet eden M.Y. ağır yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs önce Battalgazi Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipleri 1 adet boş kovan bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.