21 Oca 2024 - 17:38- Asayiş G:

Taştepe’de kanlı kavga! Tartıştığı şahsı sırtından vurdu

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Malatya’da, tartıştığı bir kişi tarafından sırtında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahsı vuran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Taştepe’de kanlı kavga! Tartıştığı şahsı sırtından vurdu mask
Taştepe’de kanlı kavga! Tartıştığı şahsı sırtından vurdu
Taştepe’de kanlı kavga! Tartıştığı şahsı sırtından vurdu
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Malatya’da, tartıştığı bir kişi tarafından sırtında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahsı vuran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emsal Sokak’ta henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan M.İ. ile M.Y. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. silahla M.Y.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sırtına kurşun isabet eden M.Y. ağır yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs önce Battalgazi Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipleri 1 adet boş kovan bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Oca 2024 - 17:38 Malatya- Asayiş

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