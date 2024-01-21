Malatya’da kura çekimleri ne zaman yapılacak? AFAD açıkladı

Malatya’da hak sahibi vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğine yönelik sorgulamalar yaparken AFAD’tan bir açıklama geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da kura çekimlerinin geçtiğimiz aralık ayı sonunda yapılacağı ifade edilmişti ancak bu konuda erteleme yapıldı. Peki, kuralar ne zaman çekilecek?

AFAD ŞUBE MÜDÜRÜ TARİH VERDİ

Malatya’da depremden sonraki son duruma ilişkin bilgiler veren AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, bu ay sonunda hak sahipleri için kura çekimi yapılacağını açıkladı.

Altuntaş,

“İlimiz genelinde şu an yapımı devam eden 14 bin 636 toplu konutlarımız bulunmakta. Bunların bir kısmı Gelinciktepe, Çamurlu ve İkizce bölgelerinde. Bir kısmının bize teslimi yapıldı inşallah bu ay sonunda bu teslimi yapılanların kurası çekilecek. AFAD’a teslimi yapılan konutlar etap etap teslim ediliyor. Teslim edilen konutlar da bölgelere göre. Yeşilyurt bölgesindeki konutlarımız Yeşilyurt bölgesinde hak sahibi olan vatandaşlarımıza kura ve noter huzurunda çekilişi yapılacak ve hak sahiplerimize verilecek. Konut yapımı da aynı şekilde devam ediyor. Şu an yapımı devam eden temeli atılan bin 800 civarında kırsal konutumuz bulunmakta”

sözlerini aktardı.