Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Fırat Bulvarı Peyas Mahallesi'nde meydana geldi ve olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

21 ABL 439 plakalı hafif ticari araç, 17 yaşındaki sürücü R.K. kontrolünden çıkarak önce Selahattin Kaplan'a (55) ardından beton elektrik direğine çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan A.S. (16) ve Ş.A'nin (17) ise ağır yaralandığını belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Selahattin Kaplan'ın cenazesi otopsi için morga gönderilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntüleri de olayın aydınlatılması için delil olarak kullanılacak. Kamuoyu, kaza hakkındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı