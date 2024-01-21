Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücü, yönetimindeki otomobiliyle park halindeki araçlara çarptı. Olay, dün gece Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Kavşağı hastane yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.K. tarafından kullanılan 07 LAA 99 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken park halinde duran bir araca ve ardından önündeki başka bir araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K. hafif yaralanırken, yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi ve alkol oranı 1.48 promil olarak tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alkolün etkisi altında araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak ve diğer araçlara zarar vermek gibi suçlamalarla sürücü M.K. hakkında hukuki işlemler devam edecek. Kamuoyu, olayın gelişmelerini takip etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı