Sentetik ecza operasyonu: Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki valizlerde bulunan 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirilmiş ve olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan N.K., D.K. ve B.Ç., mahkemeye sevk edildi. Kadın şüpheli N.K. dün çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, erkek şüpheliler D.K. ve B.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren D.K. ve B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Operasyon sonucunda ele geçirilen sentetik ecza miktarı ve şüphelilerin serbest bırakılmasıyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Kamuoyu, olayın gelişmelerini takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı