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Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi: Sürücü kurtuldu

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Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde Çadırkent mevki yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, tekstil malzemesi taşıyan bir kamyon devrildi.

Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi: Sürücü kurtuldu mask
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Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde Çadırkent mevki yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, tekstil malzemesi taşıyan bir kamyon devrildi.

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya malzeme getirmek üzere hareket eden Ekrem Ö. (49) isimli sürücü tarafından yönetilen 42 ACT 673 plakalı kamyon, Suruç Çadırkent mevkiinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekrem Ö. şans eseri yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kazanın etkisiyle kamyonun yükü olan tekstil malzemeleri de tarlaya dağıldı. Olay yerine intikal eden yetkililer, malzemelerin zarar görmemesi için başka bir araca nakletti.

Soruşturma kapsamında kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı. Detaylı araştırmalar sonucunda kazaya neyin sebep olduğu ve alınacak tedbirler belirlenecek. Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik aksaklıklarıyla ilgili gerekli önlemler alınarak, yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Oca 2024 - 17:10 - Gündem

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