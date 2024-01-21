Silahla vurulan şahıs yaşamını yitirdi: İnceleme başlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Oğuzhan Sorguç, ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu.
Yaşanan trajik olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Oğuzhan Sorguç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sorguç'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme çalışmalarına başladı.
Olayın intihar olup olmadığı konusunda yapılan ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde duruluyor; ancak, polis ekipleri olayın tamamını aydınlatmak için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Otopsi sonuçları ve polis soruşturmasıyla birlikte olayın detayları netlik kazanacak. Kamuoyu, olayı yakından takip etmeye devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.