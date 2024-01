Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresi şöyle:

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Güneş’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malay Sokak, No: 14, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Okuşluk’un taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Sarıcıoğlu Caddesi, No: 43/4, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yumrutepe’nin taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mecelle Sokak, No: 9/1, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Çetinkaya’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kervan Sokak, No: 12/8, Yeşilyurt.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Tokay’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, İsfehan Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halime Tercanlı’nın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Cuma Sokak, Pınar Konakları, Battalgazi.

4 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Umut Atmaca’nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Hicret Sokak, No: 17, Battalgazi.

87 yaşında vefat eden ve Mulla Kasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Adil Samyeli’nin taziye adresi: Mulla Kasım Mahallesi, Yeşilyurt.

100 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Güler’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.

85 yaşında vefat eden ve Samanköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin küçük’ün taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.”