Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresi şöyle:
“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Güneş’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malay Sokak, No: 14, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Okuşluk’un taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Sarıcıoğlu Caddesi, No: 43/4, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yumrutepe’nin taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mecelle Sokak, No: 9/1, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Çetinkaya’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kervan Sokak, No: 12/8, Yeşilyurt.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Tokay’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, İsfehan Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halime Tercanlı’nın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Cuma Sokak, Pınar Konakları, Battalgazi.
4 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Umut Atmaca’nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Hicret Sokak, No: 17, Battalgazi.
87 yaşında vefat eden ve Mulla Kasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Adil Samyeli’nin taziye adresi: Mulla Kasım Mahallesi, Yeşilyurt.
100 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Güler’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.
85 yaşında vefat eden ve Samanköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin küçük’ün taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.