Kayseri Adalet Sarayı'nda zabıt katibi tutuklandı: 3 milyon TL teminat ortadan kayboldu

Kayseri Adalet Sarayı'nda görevli olan zabıt katibi A.T., 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dosyada verilen 250 bin TL teminatın zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Mahkemeye ait olduğu belirtilen 3 milyon TL teminatın kaybolduğu ortaya çıkarken, A.T. hakkında başlatılan soruşturma sonucunda firar ettiği tespit edilmişti.

10 Ocak tarihinde firar eden zabıt katibi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, A.T.'nin çalıştığı mahkemenin kaleminde geçirdiği süre içinde toplamda 3 milyon TL'yi aşan teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddia edildi.

A.T., emniyet birimleri tarafından tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zabıt katibi, cezaevine gönderildi. Mahkeme, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, kamuoyu olayı yakından takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı