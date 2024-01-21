21 Oca 2024 - 16:28- Gündem

Eşinin ölüm yıl dönümünde enkaz altında kaldı

Asrın felaketinden 2 yıl önce çok sevdiği eşini kaybeden Emine Akyol, eşinin ölüm yıl dönümünde 6 Şubat depremleri nedeniyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Onlardan geriye, derin bir acı ve birbirlerine duydukları büyük sevginin hikayesi kaldı.