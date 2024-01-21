Malatya Arguvanspor’da mağlubiyet

TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden Malatya Arguvanspor, 52 Orduspor ile mücadelesinden mağlup ayrıldı.
TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden 52 Orduspor, konuk ettiği Malatya Arguvanspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, İsmail Semih İleri, Hüseyin Sepetçioğlu
52 Orduspor: Ersin, Emre, Anıl, Yusuf Mert (Mustafa dk. 67), Nevzat, Enes, Hüseyin Furkan, Kadir (Ali Kemal dk. 90), Oğuzhan (Sergen dk. 89), Sinan (Yusuf dk. 77), Nazmi
Malatya Arguvanspor: Engin Berk, Denis, Musa Buğrahan, Ayhan (Miraç dk. 71), Musa (Mehmet Can dk. 68), Murat Kaan (İbrahim Enes dk. 85), Yağız Rüştü (Burak Efe dk. 90), Yiğit, Mertcan, Emirhan (Selman Faruk dk. 85)
Gol: Kadir (dk. 65) (52 Orduspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.