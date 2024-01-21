Malatya Arguvanspor’da mağlubiyet

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TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden Malatya Arguvanspor, 52 Orduspor ile mücadelesinden mağlup ayrıldı.

TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden 52 Orduspor, konuk ettiği Malatya Arguvanspor’u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, İsmail Semih İleri, Hüseyin Sepetçioğlu

52 Orduspor: Ersin, Emre, Anıl, Yusuf Mert (Mustafa dk. 67), Nevzat, Enes, Hüseyin Furkan, Kadir (Ali Kemal dk. 90), Oğuzhan (Sergen dk. 89), Sinan (Yusuf dk. 77), Nazmi

Malatya Arguvanspor: Engin Berk, Denis, Musa Buğrahan, Ayhan (Miraç dk. 71), Musa (Mehmet Can dk. 68), Murat Kaan (İbrahim Enes dk. 85), Yağız Rüştü (Burak Efe dk. 90), Yiğit, Mertcan, Emirhan (Selman Faruk dk. 85)

Gol: Kadir (dk. 65) (52 Orduspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı