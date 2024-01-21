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Malatya Valisi’nden Kale depremi açıklaması

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, saat 15.41’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Malatya Valisi’nden Kale depremi açıklaması mask
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, saat 15.41’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Ersin Yazıcı,

“Geçmiş Olsun Malatya! Kale ilçemizde yaşanılan 4.0 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun”

ifadelerini kullandı.

Bu arada AFAD verilerine göre, saat 15.41’de Malatya Kale merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Kale Yenidamlar merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak bildirildi. 
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21 Oca 2024 - 16:20 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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