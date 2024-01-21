Malatya’da şiddetli deprem!

Malatya’nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

AFAD verilerine göre, saat 15.41’de Malatya Kale merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Kale Yenidamlar merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak bildirildi.