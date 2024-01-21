Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.