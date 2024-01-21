Antalya sahilinde bulunan ceset sayısı 6’ya çıktı

Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu, bir haftada bununan ceset sayısı 6 oldu
Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu.
Saban saat 09.00 sıralarında otel çalışanları tarafından bulunan erkek cesedi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çok uzun süre suda kaldığı tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedi olduğu tespit edildi. Ceset, kimliğin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı.
Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu.
Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı. Cesetlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadın cesedinin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.