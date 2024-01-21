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Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 yaralı

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralı futbolcunun ismi henüz öğrenilemedi.

Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 yaralı mask
Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 yaralı
Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 yaralı
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralı futbolcunun ismi henüz öğrenilemedi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu 21 TB 227 plakalı otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Oca 2024 - 15:37 - Asayiş

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