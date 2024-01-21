Akçadağ yolunda kaza: 3 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole çıktı. 3 kişi yaralandı.
Malatya’da bu sabah saatlerinde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Akçadağ Durulova Mahallesi Malatya-Kayseri karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 JA 9441 plakalı otomobil şarampole çıktı.
Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri intikal etti. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.