Akçadağ yolunda kaza: 3 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole çıktı. 3 kişi yaralandı.

Malatya’da bu sabah saatlerinde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ Durulova Mahallesi Malatya-Kayseri karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 JA 9441 plakalı otomobil şarampole çıktı.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri intikal etti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.