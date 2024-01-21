Malatya’da geçit yok

Tiffany & Tomato Bordospor, KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında deplasmanda Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol’la karşı karşıya geldi. Tiffany & Tomato Bordospor, Nicer Hotel Voleybol'a 3-0 mağlup oldu.
KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Malatya deplasmanında Nicer Hotel Voleybol'a 3-0 mağlup oldu.
Tiffany & Tomato Bordospor, KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında deplasmanda Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol’la karşı karşıya geldi. Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda oynanan maçta başa baş geçen ilk seti ev sahibi takım 26-24 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette zorlanmayan Malatya ekibi 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi. Büyük heyecana olan son sette de hata yapmayan Nicer Hotel Voleybol seti 25-23 ve maçı 3-0 kazandı.
İki maçlık galibiyet sersi Malatya’da sona eren Bordospor, gelecek hafta evinden İmamoğlu Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.