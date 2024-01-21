AFAD Malatya: “Talimat bu şekilde” Kırsala malzeme yok!

BİLSAM tarafından gerçekleştirilen

“Deprem Gerçeği” başlıklı söyleşi programında AFAD tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgi veren AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, toplu alan konteyner kentlerde kalan vatandaşlara yardım verilirken, kırsal alanlardaki konteynerlerde kalan vatandaşlara herhangi bir yardım yapılmadığını belirtti. Altuntaş, “Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir malzeme verilmiyor. Sadece konteyner veriliyor, Bakanlığımızdan gelen yazı ve talimat bu şekilde”

dedi.

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından gerçekleştirilen söyleşiler serisinin 2’nci oturumu, AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

BİLSAM Yönetim Kurulu Üyesi Pof. Dr. İlhan İçen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda deprem sonrası Malatya’daki son durum hakkında bilgilendirmeler ve istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda söz alan ve depremin 349’uncu gününde Malatya’da toplu alanlarda herhangi bir çadır kentin bulunmadığını söyleyen AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, KYK yurtları, okullar ve diğer alanlarda, misafirhanelerde barınan afetzede, depremzede vatandaşların olmadığını hatırlattı.

“LOJİSTİK DEPOLARDA 4 BİN 880 ÇADIR BULUNUYOR”

“117 bin 183 vatandaşımız konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezlerinde yaşamakta olup ilimizde depremin ilk gününden bu yana 81 bin 446 çadır dağıtımı yapıldı” diyen Altuntaş,

“Sivil Toplum Kuruluşlarımız vasıtasıyla 2 bin 185 çadır dağıtıldı ve şu an lojistik depolarımızda hazırda bekleyen 4 bin 880 çadırımız bulunmakta. Yine aynı şekilde konteyner kentlerimiz il, ilçe merkezlerimiz olmak üzere; Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerimizde bulunmakta. Konteyner kentlerimizde 74 noktada 28 bin 834 konteyner bulunmakta. Bu konteyner kentlerimizin 69 noktası sadece AFAD koordinasyonunda yürütülen diğerleri de kamu konteyner kentleri üniversitelerimizde, askeri kışlalarımızda bulunan konteyner kentlerimiz. İş yeri olarak merkezde 2 bin 763 iş yerimiz bulunmakta, yapılmış ve 2 bin 710’u dolu”

şeklinde konuştu.

“47 ENKAZDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR”

Malatya’da 170 binin üzerinde bina bulunduğunu dile getiren Altuntaş,

“Bu binalarımızdan 46 bin 331 binamız acil, orta, yıkılacak binalarımız ve 131 bin bağımsız bölümümüzde aynı şekilde acil, orta, ağır, yıkık. Şu an ilimizin son durumu bu şekilde. Konut sayımız 14 bin, ticarethanemiz 17 bin 567 acil, orta ve yıkık durumda ve kaldırılan enkaz durumumuz da yüzde 99 civarında, 47 enkazımızda çalışma devam ediyor”

ifadelerine yer verdi.

YERİNDE DÖNÜŞÜME KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Malatya’da 27 bin 600 kişinin yerinde dönüşüm başvurusunda bulunduğuna dikkat çelen Altuntaş,

“Yerinde dönüşüme 27 bin 600 civarında başvuru yapıldı. İlimiz genelinde şu an yapımı devam eden 14 bin 636 toplu konutlarımız bulunmakta. Bunların bir kısmı Gelinciktepe, Çamurlu ve İkizce bölgelerinde”

sözlerini aktardı.

“BAKANLIĞIMIZDAN GELEN TALİMAT BU ŞEKİLDE”

Toplu alan konteyner kentlerde kalan vatandaşlara yardım verilirken, kırsal alanlardaki konteynerlerde kalan vatandaşlara herhangi bir yardım yapılmadığını kaydeden Altuntaş,

“Ayni bağış olarak battaniyesinden yatağına, klimasından halısına, kanepesinden buzdolabına kadar 19 kalem temel yaşam malzemeleri toplu alan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza veriliyor, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir malzeme verilmiyor. Sadece konteyner veriliyor, Bakanlığımızdan gelen yazı ve talimat bu şekilde. Nakdi yardımlarda 10-15 bin ödemeleri ve kira yardımı ödemelerimiz devam ediyor. Kira yardımında ocak ayı itibari ile 10’uncu ay oldu. 2 ay süre kaldı, 2 ay sonunda yenilenir mi veya yenilenmez mi onunla ilgili henüz bize herhangi bir bilgi gelmedi. Ocak ayı itibari ile ev sahiplerine 7 bin 500 lira, kiracılara 5 bin lira olacak şekilde yardımlarımız devam ediyor”

açıklamasında bulundu.