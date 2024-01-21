21 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

21 Ocak 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
DUYGU ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÇÖŞNÜK MAHALLESİ ATABEY SOKAK NO 8/2A BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI
04223711268
24 saat açık
EMNİYET ECZANESİ – YEŞİLYURT
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İNÖNÜ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:15/B
04222124474
24 saat açık
ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ PETROL OFİSİ DEVAMI ESKİMALATYA
05343370444
24 saat arası açık
SENA ECZANESİ – BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:66/B BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
04223363638
24 saat açık
KUYUÖNÜ ECZANESİ – YEŞİLYURT
AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ (KUYUÖNÜ) ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI 7. NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI
04225041616
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.