- Sağlık

21 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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21 Ocak 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.

21 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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21 Ocak 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

DUYGU ECZANESİ – BATTALGAZİ

ÇÖŞNÜK MAHALLESİ ATABEY SOKAK NO 8/2A BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI
04223711268
24 saat açık

EMNİYET ECZANESİ – YEŞİLYURT

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İNÖNÜ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:15/B
04222124474
24 saat açık

ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ PETROL OFİSİ DEVAMI ESKİMALATYA
05343370444
24 saat arası açık

SENA ECZANESİ – BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:66/B BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
04223363638
24 saat açık

KUYUÖNÜ ECZANESİ – YEŞİLYURT

AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ (KUYUÖNÜ) ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI 7. NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI
04225041616
24 saat açık
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21 Oca 2024 - 14:12 Malatya- Sağlık

Muhabir  Murat İpekten

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