Meteoroloji Malatya’nın 4 ilçesini uyardı!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı geçmesinin beklendiği belirtildi.

MALATYA, ELAZIĞ, ADIYAMAN DİKKAT!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Bahsi geçen raporda,

“Bölge genelinde havanın çok bulutlu; aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli, Bingöl çevreleri, Malatya’nın ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri (Kuluncak, Hekimhan, Arguvan, Arapgir, Gölbaşı, Tut, Adıyaman merkez, Çelikhan, Sincik, Kahta, Gerger) ile Elazığ’ın kuzey ve doğu kesimlerinde (Ağın, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya, Arıcak) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Genellikle yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların güneyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR!

Kuvvetli yağış nedeni ile uyarıların da yer aldığı raporda, “Yağışların Tunceli Bingöl çevreleri, Malatya’nın ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri (Kuluncak, Hekimhan, Arguvan, Arapgir, Gölbaşı, Tut, Adıyaman Merkez, Çelikhan, Sincik, Kahta, Gerger) ile Elazığ’ın kuzey ve doğu kesimlerinde (Ağın, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya, Arıcak) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Genellikle yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile kar yağışı beklenen yerlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumu şöyle olacak:

Malatya-merkez: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 10 derece,

Akçadağ: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 11 derece,

Arapgir: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 6 derece,

Arguvan: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 7 derece,

Battalgazi: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 10 derece,

Darende: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 11 derece,

Doğanşehir: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 9 derece,

Doğanyol: çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Hekimhan: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Kale: çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11 derece, Kuluncak: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Pütürge: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 8 derece,

Yazıhan: çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9 derece olacak.