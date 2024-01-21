Galericiler 'revize' istiyor

Galerici Ahmet Yurtlu, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faizlerin revize edilmesi gerektiğini belirterek, vade sürelerinin 24 ayı geçmemesinin yüksek ödemeler getirdiğini ifade etti.

Yurtlu, faiz konusundaki düzenlemelerin yapılmaması durumunda otomotiv ve inşaat sektörlerinin lokomotif görevini yerine getiremeyeceğini, destek sağlanmazsa sektörlerin kilitlenebileceğini vurguladı. İşte Yurtlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Faiz konusu revize edilmez ise lokomotif olan otomotiv ve inşaat sektörlerinin önü açılmazsa, bir destek sağlanmazsa bir kilit pozisyon var. Onun için otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor. Daha önce 60 aya kadar olan vadeler vardı. Şu anda birçok banka 24 ay vadenin üzerine çıkmıyor. Bu da aya vurduğunuz zaman 25, 30 ve 40 bin TL'lere yakın ödeme çıkıyor. Bunu da tabii ki birçok kişi kaldıramıyor."

Yurtlu, ödemelerin biraz daha uzun vadeli olarak planlanmasının ve bazı sektörlerde faiz konusunda özel ayrıcalıklar tanınmasının önemli olduğunu ifade etti. Bu düzenlemelerin sektörlere destek sağlayarak ekonomik canlılığı artırabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı