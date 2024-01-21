Durakta unutulan çanta korkuttu

Muğla'nın Milas ilçesinde durakta unutulan bir şüpheli çanta ekipleri alarma geçirirken, fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çanta içerisinden kıyafet çıktı.
Olay, Halilbey Bulvarı üzerindeki bir durakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta unutulan bir çanta vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durağın etrafına emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp, yolu trafiğe kapattı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan incelemelerde çantada kıyafetlerin bulunduğu tespit edilirken, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.