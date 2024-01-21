Malatya'da iki grubun kavgası kanlı bitti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İşte olayın detayları:

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. G.B. (22), silahla A.G.'yi karın bölgesinden vururken, A.G. ise G.B.'yi bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. A.G. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın yaşandığı bölgede delil araştırması yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen iki kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. Polis ekipleri, olayın sebebini ve detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı