Kumar operasyonunda 23 kişiye ceza yağdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, kumar oynandığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, oyun oynayan 23 kişiye toplamda 147 bin 775 TL idari para cezası uygulandı. İşte olayın detayları:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, saat 04.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, 387 adet pul, 208 adet iskambil kağıdı, 11 adet okey taşı, 4 adet zar, 2 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, kumar oynayan 23 şahsa toplamda 147 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

Operasyon kapsamında, 1 şüpheli şahıs "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 6 şüpheli şahıs "6136 SKM" suçundan, 1 şüpheli şahısın ise Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı dosyadan arandığı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yapılan operasyonla kumar oynatan şahıslara ve malzemelerine karşı caydırıcı bir önlem alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı