Otomobil yürüyen merdivene daldı, 1 çocuk ağır yaralandı

Şişli'de Kanyon AVM'nin otoparkında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrol kaybı yaşayarak cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere çarptı. Kazada, araçtan inen kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. İşte olayın detayları:

Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kanyon AVM'nin katlı otoparkında, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Otopark içinde seyir halinde olan İ.G. isimli sürücü, bir anda direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç kontrolden çıkarak cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere çarptı. Bu esnada merdivenlerden aşağı inen S.Ö. (46) ve oğlu K.Ö. (8) isimli kişilere çarpıldı.

Kaza anı, olay yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kadını ve çocuğunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yapılan açıklamaya göre, 8 yaşındaki çocuğun durumunun hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Sürücü İ.G. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün ifade işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının kayıtları, olayın detaylarını belirlemek ve soruşturmaya katkı sağlamak adına incelenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı