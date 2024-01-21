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43 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

43 kaçak göçmen kurtarıldı mask
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ ve ‘KB-4304’ tarafından lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Oca 2024 - 01:32 - Gündem

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