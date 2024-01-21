Kan donduran cinayet! Babasını öldürüp polisi aradı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir şahıs öz babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şüpheli oğul, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları:

Olay, Bozyaka Mahallesi 3080 sokaktaki bir evde saat 21.00 civarında gerçekleşti. B.İ. isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede baba Cihan İnan'ın sırtından üç bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan B.İ., kısa süre sonra polis tarafından bölgedeki başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından babasının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan B.İ.'nin ilk ifadesinde, bir ay önce anne ve babasının arasında yaşanan tartışma sonrasında babasıyla iletişim kurmadığını ve olay anında evde babasıyla bir tartışma yaşandığını, bu tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Olayın detayları, emniyet birimleri tarafından titizlikle incelenirken, şüpheli B.İ.'nin ifadesi ve diğer delillerle ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı