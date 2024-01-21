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Zehir tacirlerine kâbus gibi çöktüler

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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Zehir tacirlerine kâbus gibi çöktüler mask
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit paralar da ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Narkoalan ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda, çeşitli adreslere baskınlar gerçekleşirken, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda bin 118 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 223 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain maddesi ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 16 bin 90 lira nakit para ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan A.S.Ö. M.Y. H.Y. A.Ş.ve D.D. olmak üzere toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Oca 2024 - 01:16 - Gündem

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