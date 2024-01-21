Alev alev yandı, hurdaya döndü

Edirne, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın, hızla müdahale edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Çöpköy Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bekleyen otomobilde aniden başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek daha fazla zararın önüne geçti. Ancak, yangına maruz kalan araç kullanılamaz duruma geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, jandarma ekipleri de yangının neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla tahkikat başlattı.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer olayın netleşmesi için gerekli adımları atmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı