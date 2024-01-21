Malatya’da patlattıkları borudan tankere su doldurdular! Bunu da kimseye kaptırmadık!

Malatya’da yıkım yapan bir ekip yanlışlıkla su borusunu patlattı. Boşa akan suya kimse müdahale etmezken, ekiplerin bu borudan akan suyu, yıkımlarda su sıkmak üzere hazır bulunan tankere hortumla bağlaması ise dikkat çekti. İyi tarafından bakarsak (!) belki de en azından suyun boşa akmaması amaçlandı.

Malatya’da gün geçmiyor ki şaşırmadığımız bir olay yaşanmasın. Ancak şehirde durum öyle bir hal aldı ki, artık şaşırılması gereken her şey normal bir hale geldi. O garip durumlardan biri de eski Buğday Pazarı’nda yaşandı.

DURUMUN VEHAMETİ!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da eski Buğday Pazarı da ağır hasar aldı. Alanda yıkım çalışmaları devam ederken, ekipler yanlışlıkla su borusunu patlattı. Bilindiği üzere şehirde bazı noktalarda boşa akan suların var olduğunu artık bilmeyen yok. O noktada boşa akan suyu ekipler, yıkım esnasında su sıkmak üzere bekleyen tankere bağladı. İyi tarafından bakarsak (!) belki de en azından suyun boşa akmaması amaçlandı. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın, durumun vehameti yine gözler önüne serildi.

YIKIM ORANI YÜZDE 82’YE ULAŞTI

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Malatya’da, 35 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Deprem sonrası toparlanma sürecine giren Malatya’da yıkım çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi. Geçtiğimiz yaz aylarında yüzde 15’lerde olan yıkım oranı şu an kent genelinde yüzde 82’ye ulaştı. Şehrin merkezi konumunda yer alan Akpınar, Saray, Dabakhane, Niyazi gibi mahallerde bu oran neredeyse yüzde 100’lere yaklaşırken yıkılmayı bekleyen bazı binaların durumu ise yargıya taşındığı için süreç bekleniyor.