Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da bir değer daha yok oluyor. Depremlerden ağır hasar alan eski Buğday Pazarı’nda yıkım sürüyor.

HURDACILAR NE DEMİR BIRAKIYORLAR NE KİREMİT

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da eski Buğday Pazarı’nda yıkımlar devam ediyor. Yıkımların sürdüğü Buğday Pazarı’nda hareketli günler yaşanıyor. Yıkım yapılan alan hurdacılar ve çocuklarla dolu halde. Pazara giren hurdacılar iş yerlerini adeta inşaat aşamasına geri getirdi. Hurdacılar sadece demir değil, aynı zamanda kiremitleri de söküyor.

Sökülen eşyalardan sonra Buğday Pazarı’nın sadece beton yapısı kaldı. Birçok hurdacının bulunduğu yıkım alanına çocukların da girmesiyle birlikte tehlikenin boyutu büyüdü.

BİR YIL BOYUNCA KİRA ALINMAYACAK

Bilindiği üzere Buğday Pazarı yeni yerine, şehrin biraz dışına taşındı. Esnaflar, eski Buğday Pazarı’nın fiziki yetersizliğinden dolayı şikâyetçiydi. Depremde kalıcı ve daha sağlıklı iş yerlerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve esnaflar da oraya taşındı. Hatta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir yıl boyunca kira almayacaklarını ifade etti. Buğday Pazarı yaklaşık 400 metrekare alan üzerine kurulu ve içerisinde 1000’in üzerinde iş yerinin bulunduğu bir kompleks halinde.