Taşhoron Kilise’sinde tahribata karşı önlem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremleri nedeniyle hasar alan Taşhoron Kilisesi şimdilerde restore ediliyor. Kulanım dışı kalan kilisenin yıpranmaması için kapıları ve camları örülerek tahribata karşı önlem alındı.

6 Şubat depremlerinden sonra hasar alan Taşhoron Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları başladı. 1893 yılında Ermeniler ve Süryaniler tarafından yapılan kilise 7.7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde hasar aldı. Duvarında çatlaklar oluşan kilisenin tadilat çalışmalarına başlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan kilise, 130 yılı aşkın bir süre zarfında birçok olaya tanıklık etmiş ve tarihî bir miras olarak önemini korumaya devam ediyor. Kilise 6 Şubat depremlerini ayakta atlatsa da birçok yerinden hasar aldı. Duvarlarında büyük çatlaklar oluşan kilisenin etrafına iskeleler örülmesiyle birlikte tadilat çalışmalarına başlandı.

TAHRİBATA KARŞI ÖNLEM ALINDI

1893’e yapılan Ermeniler ve Süryaniler tarafından yapılan kilise 1900’lü yılarda kullanımına son verildi. Kulanım dışı kalan kilise yıpranmaması için kapıları ve camları örülerek tahribata karşı önlem alındı. 1905 yılında ilk kez onarım gören kilise, 1969 yılında büyük bir yangın geçirdi. Ermeni cemaatlerinin cabasıyla 2020 yılında restorasyonuna başlandı. 28 Ağustos 2021 yılında Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılmıştı. 6 Şubat depremlerinden hasar alan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi, depremleri ayakta atlatsa da duvarların da büyük yarıklar oluştu. Depremden sonra etrafına bant çekilen kilisenin restorasyon çalışmalarına başlandı.