Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ’da bugün planlanan elektrik kesintileri, ilçelere ve mahallelere göre farklı sürelerde yaşanacak. Bu kesintiler, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından planlanmış olup, belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek. Elektrik kesintileri, ilçelerin enerji dağıtım altyapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanıyor. İşte Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair detaylı bilgiler:

MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 30 DAKİKA):

Kesinti bölgeleri: Merkez-Sultanköy

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 08:30

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

SARAY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 2 SAAT):

Elektrik kesintisi yaşanan şehir: Tekirdağ

Etkilenen ilçe belediyesi: Saray

Kesinti bölgeleri: Merkez-Osmanlı

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 11:00

ERGENE / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 2 SAAT):

Etkilenen yerler: Merkez-Ahimehmet

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 11:00

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 8 SAAT):

Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa

Etkilenen bölgeler: Merkez-Karadeniz

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 17:00

MALKARA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 9 SAAT):

Kesinti bölgeleri: Merkez-Alaybey

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 18:00

ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 4 SAAT):

Etkilenen bölgeler: Merkez-Veliköy Osb

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 13:00

SARAY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 5 SAAT):

Etkilenen bölgeler: Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Kesinti sebebi: Planlı Kesinti

Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00