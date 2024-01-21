Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ’da bugün planlanan elektrik kesintileri, ilçelere ve mahallelere göre farklı sürelerde yaşanacak. Bu kesintiler, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından planlanmış olup, belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek. Elektrik kesintileri, ilçelerin enerji dağıtım altyapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanıyor. İşte Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair detaylı bilgiler:
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 30 DAKİKA):
Kesinti bölgeleri: Merkez-Sultanköy
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 08:30
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
SARAY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 2 SAAT):
Elektrik kesintisi yaşanan şehir: Tekirdağ
Etkilenen ilçe belediyesi: Saray
Kesinti bölgeleri: Merkez-Osmanlı
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 11:00
ERGENE / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 2 SAAT):
Etkilenen yerler: Merkez-Ahimehmet
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 11:00
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 8 SAAT):
Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen bölgeler: Merkez-Karadeniz
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 17:00
MALKARA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 9 SAAT):
Kesinti bölgeleri: Merkez-Alaybey
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 18:00
ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 4 SAAT):
Etkilenen bölgeler: Merkez-Veliköy Osb
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 21 Ocak 2024 Pazar 13:00
SARAY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (SÜRE: 5 SAAT):
Etkilenen bölgeler: Merkez-Büyükyoncalı Merkez
Kesinti sebebi: Planlı Kesinti
Başlama zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.