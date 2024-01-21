Battalgazi, Kale, Yeşilyurt ve Doğanşehir dikkat! Saatler sürecek!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bugün Malatya'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Fırat Elektrik (FEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruya göre, elektrik kesintileri Hekimhan, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan çeşitli mahallelerde gerçekleşecek. Kesintiler, yatırım çalışmaları veya işletme çalışmaları nedeniyle planlanmış durumda.

İşte bugün elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler:

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütluce Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat. 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde (Tekrar) yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde (İki Kez) yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde işletme çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde işletme çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde işletme çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

KALE İLÇESİ

Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Kale ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi’nde yatırım çalışması nedeniyle saat 9.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.