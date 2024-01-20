Uzmanlar Doğu Anadolu Bölgesini uyardı

Deprem uzmanları Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalara göre, Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgede devam eden artçı depremler, Doğu Anadolu Fayı ile ilgili uyarıların artmasına neden oluyor. İşte bu açıklamaların öne çıkan noktaları...

DOĞU ANADOLU FAYI UYARISI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu bölgesindeki depremlerle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Özellikle Doğu Anadolu Fayı'nın gerildiği ve 7'nin üzerinde büyük bir deprem üretebileceği belirtiliyor.

BEKLEMEDE

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sosyal medya paylaşımında "Anadolu gerildi, durdu. Beklemede" ifadesi kullanılarak, bölgede biriken enerjinin bir depreme neden olabileceği ve bu durumun izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

DEPREMİN ÖNCÜ BELİRTİLERİ

Ercan, depremden önce meydana gelen "depremciklerin kudurduğu" ve ardından derin bir dinginlik başladığına dikkat çekerek bu dinginlik ne kadar uzun sürerse, depremin o kadar büyük olabileceği vurguladı.

FAY HATTINDAKİ RİSKLER

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu'daki Tunceli bölgesinde bulunan fay hatlarına dikkat çekiyor. Özellikle Nazımiye, Pülümür, Tunceli çevresindeki fayların bölgedeki deprem riskini artırabileceğini belirtti.

STRES TRANSFERİ VE ENDİŞE

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki fay hatlarına stres transfer etmiş olabileceğini ve bu nedenle bu faylarda oluşabilecek depremin öne çekilmiş olabileceğini belirtiyor. Bu durum nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.

BÖLGESEL FAYLAR

Görür, Tunceli'nin çevresinin birçok fayla çevrili olduğunu ve bu fayların bölgede potansiyel olarak büyük depremlere neden olabileceğini söyleyerek Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği bölgelerde de deprem riskine dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi