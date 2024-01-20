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Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.

Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı mask
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'Ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Pendikspor, Fernando Santos, beşiktaş

20 Oca 2024 - 22:09 - Spor

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