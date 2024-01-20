Beşiktaş, Süper Lig’de 16 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı