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Beşiktaş, Süper Lig’de 16 maç sonra gol atamadı

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Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Beşiktaş, Süper Lig’de 16 maç sonra gol atamadı mask
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Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Süper Lig, beşiktaş, Pendikspor

20 Oca 2024 - 22:08 - Spor

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