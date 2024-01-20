Devasa kayalar, yolu trafiğe kapattı

Tunceli-Ovacık karayoluna düşen devasa kayalar nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Tunceli-Ovacık karayolunun 25. kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkiinde dün gece saatlerinde karayoluna kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapanırken bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden trafiğe açılırken yetkililer, özellikle Tunceli-Ovacık ve Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak olun sürücüleri, kaya ve düş düşmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.