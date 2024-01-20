- Bölge

Devasa kayalar, yolu trafiğe kapattı

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Tunceli-Ovacık karayoluna düşen devasa kayalar nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Devasa kayalar, yolu trafiğe kapattı mask
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Tunceli-Ovacık karayoluna düşen devasa kayalar nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Tunceli-Ovacık karayolunun 25. kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkiinde dün gece saatlerinde karayoluna kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapanırken bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden trafiğe açılırken yetkililer, özellikle Tunceli-Ovacık ve Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak olun sürücüleri, kaya ve düş düşmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli-Ovacık karayolu, son dakika, Venk Köprüsü

20 Oca 2024 - 22:05 Tunceli- Bölge

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